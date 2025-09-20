Journées européennes du patrimoine THÉÂTRE LE PASSAGE Fécamp

Théâtre Le Passage Fécamp Seine-Maritime

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 12:00:00

2025-09-20

Exposition photo du 19 septembre 2025 au 30 janvier 2026.

Avec Soleil Brûlant, Anaïs Boileau explore la lumière, la couleur et la forme pour évoquer les paysages sensibles de son enfance, dans le sud de la France une terre brûlée par le soleil, aux couleurs vives. L’artiste photographie végétaux, objets et textures révélées par la lumière, puis ajoute du pastel à même les tirages.

Distorsion, ombres et reflets donnent naissance à des images éclatantes aux frontières de l’abstraction, de la photographie et de la peinture.

Ouvert samedi 20 septembre de 10 h à 12 h. .

Théâtre Le Passage Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 10 60 00

