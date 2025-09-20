Journées européennes du patrimoine Place de l’Église Thury
Journées européennes du patrimoine Place de l’Église Thury samedi 20 septembre 2025.
Journées européennes du patrimoine
Place de l’Église Parvis de l’église de Thury Thury Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 15:00:00
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite guidée du village de Thury par Michel Mourot, qui vous fera découvrir son architecture, son histoire et quelques anecdotes. .
Place de l’Église Parvis de l’église de Thury Thury 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 22 69 mairie-thury@orange.fr
English : Journées européennes du patrimoine
German : Journées européennes du patrimoine
Italiano :
Espanol :
L’événement Journées européennes du patrimoine Thury a été mis à jour le 2025-09-13 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !