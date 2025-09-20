Journées européennes du patrimoine Église Saint-Julien Thury

Journées européennes du patrimoine Église Saint-Julien Thury samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine

Église Saint-Julien Place du Champ de Foire Thury Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite guidée de l’église Saint-Julien de Thury, édifiée à la fin du XVe et au début du XVIe siècle. Vous découvrirez son trésor riche de 300 pièces dont certaines sont classées, la tour de 4 niveaux aménagés en exposition, et vous aurez accès aux trois cloches et à la terrasse panoramique . .

Église Saint-Julien Place du Champ de Foire Thury 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 22 69 mairiedethury@wanadoo.fr

English : Journées européennes du patrimoine

German : Journées européennes du patrimoine

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées européennes du patrimoine Thury a été mis à jour le 2025-09-13 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !