Journées européennes du patrimoine Thury samedi 20 septembre 2025.

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

De 14 h à 18 h. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le four à pain de Thury vous ouvre ses portes pour une dégustation de pain beurré traditionnel cuit au four devant le public .

Four à pain Thury 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 22 69 mairiedethury@wanadoo.fr

