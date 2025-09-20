Journées européennes du patrimoine Thury

Forge du charron Thury Yonne

Gratuit

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, rendez-vous à la forge de Thury pour découvrir la locomotive de François Commeau animation par son chauffeur. Venez découvrir la forge et ses outils animé par ses forgerons et le charron. Près de la forge découvrez l’ancienne voiture de pompiers et la pompe à bras. .

Forge du charron Thury 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 22 69 mairiedethury@wanadoo.fr

