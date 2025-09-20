Journées européennes du patrimoine Thury
Lavoir de Thury Thury Yonne
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-20
Dans le lavoir communal de Thury, les lavandières costumées démontreront leur savoir-faire et feront participer le public à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Venez les découvrir et admirer ce lavoir à Impluvium du XIXe siècle. .
Lavoir de Thury Thury 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 22 69 mairiedethury@wanadoo.fr
