Journées européennes du patrimoine Thury

Journées européennes du patrimoine Thury samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine

Lavoir de Thury Thury Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Dans le lavoir communal de Thury, les lavandières costumées démontreront leur savoir-faire et feront participer le public à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Venez les découvrir et admirer ce lavoir à Impluvium du XIXe siècle. .

Lavoir de Thury Thury 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 22 69 mairiedethury@wanadoo.fr

English : Journées européennes du patrimoine

German : Journées européennes du patrimoine

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées européennes du patrimoine Thury a été mis à jour le 2025-08-28 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !