Journées européennes du patrimoine Place de l’Église Thury

Place de l'Église Parvis de l'église de Thury Thury Yonne

2025-09-21 15:00:00

2025-09-21

2025-09-21

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite guidée de l’église de Thury par Michel Mourot, qui vous fera découvrir son architecture, son histoire et quelques anecdotes. .

Place de l’Église Parvis de l’église de Thury Thury 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 22 69 mairie-thury@orange.fr

