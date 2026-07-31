Journées Européennes du Patrimoine Tissage Larrousse Tissage Larrousse Coarraze
samedi 19 septembre 2026 · Tissage Larrousse · Coarraze
Informations pratiques
Coarraze
Journées Européennes du Patrimoine Tissage Larrousse
Tissage Larrousse 19 Rue Louis Barthou Coarraze Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Installé dans une ferme béarnaise traditionnelle ce lieu en activité de 1919 à 1984 propose
– Une exposition en visite libre de 10h à 12 h et de 14h à 18h sur l’histoire du Tissage, des machines et des articles transformés.
– Des visites commentées des anciens ateliers dont toutes les machines sont inscrites aux Monuments historiques 9 métiers à tisser, une cannetière , et un ourdissoir avec toutes ses bobines de fils colorées de lin, de laine et de coton .
Avec la participation des élèves du Lycée des Métiers d’Art de Coarraze (section tapissier d’ameublement).
Sur réservation à 10h, 10h30, 11h et 14h, 15h, 16h et 17h. .
Tissage Larrousse 19 Rue Louis Barthou Coarraze 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 41 08 62 ttptextiles64@gmail.com
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English : Journées Européennes du Patrimoine Tissage Larrousse
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Tissage Larrousse Coarraze a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay