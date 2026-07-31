Journées Européennes du Patrimoine Tissage Larrousse Tissage Larrousse Coarraze

Informations pratiques

Coarraze

Journées Européennes du Patrimoine Tissage Larrousse

Tissage Larrousse 19 Rue Louis Barthou Coarraze Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Installé dans une ferme béarnaise traditionnelle ce lieu en activité de 1919 à 1984 propose

– Une exposition en visite libre de 10h à 12 h et de 14h à 18h sur l’histoire du Tissage, des machines et des articles transformés.

– Des visites commentées des anciens ateliers dont toutes les machines sont inscrites aux Monuments historiques 9 métiers à tisser, une cannetière , et un ourdissoir avec toutes ses bobines de fils colorées de lin, de laine et de coton .

Avec la participation des élèves du Lycée des Métiers d’Art de Coarraze (section tapissier d’ameublement).

Sur réservation à 10h, 10h30, 11h et 14h, 15h, 16h et 17h. .

Tissage Larrousse 19 Rue Louis Barthou Coarraze 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 41 08 62 ttptextiles64@gmail.com

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English : Journées Européennes du Patrimoine Tissage Larrousse

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Tissage Larrousse Coarraze a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay