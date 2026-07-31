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Journées Européennes du Patrimoine Tissage Larrousse Tissage Larrousse Coarraze

samedi 19 septembre 2026 · Tissage Larrousse · Coarraze

Journées Européennes du Patrimoine Tissage Larrousse Tissage Larrousse Coarraze

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Tissage Larrousse
Adresse
19 Rue Louis Barthou
Ville
64800 Coarraze
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Coarraze

Journées Européennes du Patrimoine Tissage Larrousse

Tissage Larrousse 19 Rue Louis Barthou Coarraze Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Installé dans une ferme béarnaise traditionnelle ce lieu en activité de 1919 à 1984 propose
– Une exposition en visite libre de 10h à 12 h et de 14h à 18h sur l’histoire du Tissage, des machines et des articles transformés.
– Des visites commentées des anciens ateliers dont toutes les machines sont inscrites aux Monuments historiques 9 métiers à tisser, une cannetière , et un ourdissoir avec toutes ses bobines de fils colorées de lin, de laine et de coton .
Avec la participation des élèves du Lycée des Métiers d’Art de Coarraze (section tapissier d’ameublement).
Sur réservation à 10h, 10h30, 11h et 14h, 15h, 16h et 17h.   .

Tissage Larrousse 19 Rue Louis Barthou Coarraze 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 41 08 62  ttptextiles64@gmail.com

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English : Journées Européennes du Patrimoine Tissage Larrousse

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Tissage Larrousse Coarraze a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay

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