Journées européennes du patrimoine Toucy
Journées européennes du patrimoine Toucy vendredi 19 septembre 2025.
Journées européennes du patrimoine
Toucy Toucy Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-19 10:00:00
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-19
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, des lieux à découvrir dans Toucy.
Visite commentée de l’Espace Pierre Larousse.
Vendredi 19 septembre 14h00 à 17h30 (Scolaires)
Samedi 20 septembre 10h00 à 11h30
Dimanche 21 septembre 10h00 à 12h00 (Complet)
et 14h30 à 17h30.
Visite guidée de l’église et des Tours des Évêques
et St Michel.
Samedi 20 et dimanche 21 septembre
de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30.
Foyer Charles de Foucault, Visite au 2 avenue Aristide Briand.
Samedi 20 septembre de 10h à 12h (matin). .
Toucy Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 44 28 44 mairie.toucy@ville-toucy.fr
English : Journées européennes du patrimoine
German : Journées européennes du patrimoine
Italiano :
Espanol :
L’événement Journées européennes du patrimoine Toucy a été mis à jour le 2025-09-02 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !