Journées européennes du patrimoine Toucy

Journées européennes du patrimoine Toucy vendredi 19 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine

Toucy Toucy Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19 10:00:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, des lieux à découvrir dans Toucy.

Visite commentée de l’Espace Pierre Larousse.

Vendredi 19 septembre 14h00 à 17h30 (Scolaires)

Samedi 20 septembre 10h00 à 11h30

Dimanche 21 septembre 10h00 à 12h00 (Complet)

et 14h30 à 17h30.

Visite guidée de l’église et des Tours des Évêques

et St Michel.

Samedi 20 et dimanche 21 septembre

de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30.

Foyer Charles de Foucault, Visite au 2 avenue Aristide Briand.

Samedi 20 septembre de 10h à 12h (matin). .

Toucy Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 44 28 44 mairie.toucy@ville-toucy.fr

English : Journées européennes du patrimoine

German : Journées européennes du patrimoine

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées européennes du patrimoine Toucy a été mis à jour le 2025-09-02 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !