Journées européennes du patrimoine Centre Charles de Foucauld Toucy
samedi 19 septembre 2026 · Centre Charles de Foucauld · Toucy
Informations pratiques
Toucy
Journées européennes du patrimoine
Centre Charles de Foucauld 2 Avenue Aristide Briand Toucy Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 11:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite du bâtiment abritant le foyer Charles de Foucauld, 2 avenue Aristide Briand, accueil du public et présentation de l’histoire de la bienfaisance sur 2 plages horaires d’une heure le samedi 19 septembre de 10h00 à 11h00 et de 11h00 à 12h00. Tel : 03.86.74.35.39 .
Centre Charles de Foucauld 2 Avenue Aristide Briand Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 35 39 mairie.toucy@ville-toucy.fr
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English : Journées européennes du patrimoine
L’événement Journées européennes du patrimoine Toucy a été mis à jour le 2026-09-04 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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