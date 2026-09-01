Journées européennes du patrimoine Centre Charles de Foucauld Toucy

Informations pratiques

Toucy

Journées européennes du patrimoine

Centre Charles de Foucauld 2 Avenue Aristide Briand Toucy Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 11:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite du bâtiment abritant le foyer Charles de Foucauld, 2 avenue Aristide Briand, accueil du public et présentation de l’histoire de la bienfaisance sur 2 plages horaires d’une heure le samedi 19 septembre de 10h00 à 11h00 et de 11h00 à 12h00. Tel : 03.86.74.35.39 .

Centre Charles de Foucauld 2 Avenue Aristide Briand Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 35 39 mairie.toucy@ville-toucy.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées européennes du patrimoine

L’événement Journées européennes du patrimoine Toucy a été mis à jour le 2026-09-04 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !