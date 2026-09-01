Journées européennes du patrimoine Toucy
samedi 19 septembre 2026 · Toucy
Informations pratiques
Toucy
Journées européennes du patrimoine
Toucy Toucy Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
L’association des Amis de Saint Pierre ouvrira l’église de Toucy pour les journées du patrimoine le dimanche 20 septembre à partir de 15h, suivi d’un concert libre avec Lacadencia à 17h . Samedi 19 septembre :
– Ouverture de l’Eglise Saint-Pierre de 10h00 à 12h00. .
Toucy Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 08 92 06 mameron.bruno@wanadoo.fr
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English : Journées européennes du patrimoine
L’événement Journées européennes du patrimoine Toucy a été mis à jour le 2026-09-04 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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