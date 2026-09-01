Informations pratiques

Toucy

Journées européennes du patrimoine

Toucy Toucy Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

L’association des Amis de Saint Pierre ouvrira l’église de Toucy pour les journées du patrimoine le dimanche 20 septembre à partir de 15h, suivi d’un concert libre avec Lacadencia à 17h . Samedi 19 septembre :

– Ouverture de l’Eglise Saint-Pierre de 10h00 à 12h00. .

Toucy Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 08 92 06 mameron.bruno@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées européennes du patrimoine

L’événement Journées européennes du patrimoine Toucy a été mis à jour le 2026-09-04 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !