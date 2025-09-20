Journées européennes du Patrimoine Toujours plus haut ! Explorons les architectures impossible Girmont-Val-d’Ajol

Journées européennes du Patrimoine Toujours plus haut ! Explorons les architectures impossible

11 les Envers Girmont-Val-d’Ajol Vosges

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 16:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

2025-09-20

Les médiatrices de la Micro-Folie des Vosges Secrètes vous accueilleront pour une conférence de 30 minutes nommée « Toujours plus haut ! Explorons les architectures impossibles » grâce au musée numérique.

Cette présentation sera suivie d’un atelier créatif pour ceux qui le souhaitent. À l’aquarelle, vous pourrez créer vos propres architectures imaginaires.Tout public

11 les Envers Girmont-Val-d’Ajol 88340 Vosges Grand Est +33 6 10 42 44 92

English :

Mediators from the Vosges Secrètes Micro-Folie will welcome you for a 30-minute talk entitled « Toujours plus haut! Exploring impossible architectures » thanks to the digital museum.

This presentation will be followed by a creative workshop for those interested. Using watercolours, you can create your own imaginary architectures.

German :

Die Vermittlerinnen der Micro-Folie des Vosges Secrètes begrüßen Sie zu einem 30-minütigen Vortrag mit dem Titel « Immer höher hinaus! Erforschen wir die unmöglichen Architekturen » dank des digitalen Museums.

Im Anschluss an den Vortrag findet ein kreativer Workshop statt. Sie können Ihre eigenen imaginären Architekturen mit Wasserfarben gestalten.

Italiano :

I mediatori della Micro-Folie des Vosges Secrètes vi accoglieranno per una conferenza di 30 minuti dal titolo « Toujours plus haut! Esplorare le architetture impossibili » grazie al museo digitale.

La presentazione sarà seguita da un laboratorio creativo per gli interessati. Utilizzando gli acquerelli, potrete creare le vostre architetture immaginarie.

Espanol :

¡Los mediadores de la Micro-Folie des Vosges Secrètes le recibirán en una conferencia de 30 minutos titulada « Toujours plus haut! Explorar arquitecturas imposibles » gracias al museo digital.

Esta presentación irá seguida de un taller creativo para los interesados. Utilizando acuarelas, podrá crear sus propias arquitecturas imaginarias.

