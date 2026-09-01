Journées européennes du patrimoine – Tour des Archives : Visite guidée Tour des Archives Vernon

Informations pratiques

Vernon

Journées européennes du patrimoine – Tour des Archives : Visite guidée

Tour des Archives 14 rue des Écuries des Gardes Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 11:30:00

fin : 2026-09-20 12:15:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite guidée de la Tour des Archives de Vernon, l’occasion de revenir sur l’histoire de la Normandie, sur le conflit ayant opposé Philippe-Auguste et Richard Coeur de Lion, sur l’architecture militaire de la tour et pour finir profiter de la vue panoramique en haut de la Tour.

Durée 45 min, réservation sur place le jour même, 18 personnes maximum.

Inscription sur place 15 min avant le départ de la visite.

Informations pratiques :

– Horaire : à 10h et à 11h30

– Réservation obligatoire

– Gratuit

– Contact : 02 32 51 39 60 .

Tour des Archives 14 rue des Écuries des Gardes Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 51 39 60

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English : Journées européennes du patrimoine – Tour des Archives : Visite guidée

L’événement Journées européennes du patrimoine – Tour des Archives : Visite guidée Vernon a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération