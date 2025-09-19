JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE | TOUR DU LAC DE SAINTE-FOY-DE-PEYROLIÈRES Sainte-Foy-de-Peyrolières

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-21

2025-09-19

Profitez de la pleine nature le long de ce sentier familial. À la découverte du lac avec ses rives aménagées et son patrimoine naturel

Cette année encore, les 3 Communautés de Communes du Sud Toulousain (Bassin Auterivain, Cœur de Garonne et Volvestre) s’associent pour vous proposer un programme d’animations près de Toulouse dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2025 !

L’accès à l’ensemble des lieux est gratuit sauf mention contraire dans le descriptif.

STADE Sainte-Foy-de-Peyrolières 31470 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 02 01 79

English :

Enjoy the great outdoors along this family-friendly trail. Discover the lake with its landscaped shores and natural heritage

German :

Genießen Sie die freie Natur entlang dieses familienfreundlichen Wanderwegs. Entdecken Sie den See mit seinen gestalteten Ufern und seinem Naturerbe

Italiano :

Godetevi l’aria aperta lungo questo sentiero per famiglie. Scoprite il lago con le sue sponde paesaggistiche e il suo patrimonio naturale

Espanol :

Disfrute del aire libre a lo largo de este sendero familiar. Descubra el lago con sus orillas ajardinadas y su patrimonio natural

