Journées Européennes du Patrimoine Tours

Journées Européennes du Patrimoine Tours samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine

Jardin François 1er Tours Indre-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-20 11:00:00

fin : 2025-09-20 19:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

À l’occasion de cet événement culturel européen, accédez gratuitement au centre d’art pour explorer le patrimoine architectural contemporain de la Ville de Tours.

À l’occasion de cet événement culturel européen, accédez gratuitement au centre d’art pour explorer le patrimoine architectural contemporain de la Ville de Tours.

SAMEDI

• Visite sensorielle de l’exposition de Claire Chesnier Une éclaircie à la verticale de 11h30 à 12h30 (accessible aux personnes en situation de handicap)

• Visite commentée les expositions du moment à 12h, 15h et 17h > sans réservation

• Visite commentée les coulisses de l’architecture et des activités du centre d’art à 14h, 16h et 18h > sans réservation

DIMANCHE

• Visite sensorielle l’exposition de Claire Chesnier Une éclaircie à la verticale de 11h30 à 12h30

(accessible aux personnes en situation de handicap)

• Visite commentée les expositions du moment à 12h, 15h et 17h > sans réservation

.. 0 .

Jardin François 1er Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 66 50 00

English :

On the occasion of this European cultural event, access the art center free of charge to explore the contemporary architectural heritage of the city of Tours.

German :

Anlässlich dieses europäischen Kulturereignisses haben Sie freien Eintritt in das Kunstzentrum, um das zeitgenössische architektonische Erbe der Stadt Tours zu erkunden.

Italiano :

Nell’ambito di questo evento culturale europeo, è possibile visitare gratuitamente il centro d’arte per esplorare il patrimonio architettonico contemporaneo di Tours.

Espanol :

En el marco de este acontecimiento cultural europeo, podrá visitar gratuitamente el centro de arte para explorar el patrimonio arquitectónico contemporáneo de Tours.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Tours a été mis à jour le 2025-09-12 par ADT 37