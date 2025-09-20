Journées Européennes du Patrimoine Tours
samedi 20 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine
Jardin François 1er Tours Indre-et-Loire
Dimanche 2025-09-20 11:00:00
2025-09-20 19:00:00
2025-09-20 2025-09-21
À l’occasion de cet événement culturel européen, accédez gratuitement au centre d’art pour explorer le patrimoine architectural contemporain de la Ville de Tours.
SAMEDI
• Visite sensorielle de l’exposition de Claire Chesnier Une éclaircie à la verticale de 11h30 à 12h30 (accessible aux personnes en situation de handicap)
• Visite commentée les expositions du moment à 12h, 15h et 17h > sans réservation
• Visite commentée les coulisses de l’architecture et des activités du centre d’art à 14h, 16h et 18h > sans réservation
DIMANCHE
• Visite sensorielle l’exposition de Claire Chesnier Une éclaircie à la verticale de 11h30 à 12h30
(accessible aux personnes en situation de handicap)
• Visite commentée les expositions du moment à 12h, 15h et 17h > sans réservation
Jardin François 1er Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 66 50 00
English :
On the occasion of this European cultural event, access the art center free of charge to explore the contemporary architectural heritage of the city of Tours.
German :
Anlässlich dieses europäischen Kulturereignisses haben Sie freien Eintritt in das Kunstzentrum, um das zeitgenössische architektonische Erbe der Stadt Tours zu erkunden.
Italiano :
Nell’ambito di questo evento culturale europeo, è possibile visitare gratuitamente il centro d’arte per esplorare il patrimonio architettonico contemporaneo di Tours.
Espanol :
En el marco de este acontecimiento cultural europeo, podrá visitar gratuitamente el centro de arte para explorar el patrimonio arquitectónico contemporáneo de Tours.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Tours a été mis à jour le 2025-09-12 par ADT 37