Journées Européennes du Patrimoine Train touristique du Bas-Berry Écueillé

Journées Européennes du Patrimoine Train touristique du Bas-Berry

96B Avenue de la Gare Écueillé Indre

Début : 2025-09-21 14:30:00

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Le Train touristique du Bas-Berry animé par l’association SABA préserve avec les communes traversées le patrimoine bâti et technique de l’ancienne voie ferrée à écartement étroit du Chemin de fer du Blanc à Argent.

Visite commentée gratuite du site de la gare d’Écueillé, des installations techniques et de la collection de véhicules historiques. Voyage en train historique à vapeur également proposé le 21 septembre à 14h30 au tarif habituel. .

English :

Bas-Berry tourist train.

German :

Touristischer Zug des Bas-Berry.

Italiano :

Treno turistico Bas-Berry.

Espanol :

Tren turístico Bas-Berry.

