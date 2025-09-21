Journées Européennes du Patrimoine Train touristique du Bas-Berry Écueillé
96B Avenue de la Gare Écueillé Indre
Début : 2025-09-21 14:30:00
fin : 2025-09-21
Le Train touristique du Bas-Berry animé par l’association SABA préserve avec les communes traversées le patrimoine bâti et technique de l’ancienne voie ferrée à écartement étroit du Chemin de fer du Blanc à Argent.
Visite commentée gratuite du site de la gare d’Écueillé, des installations techniques et de la collection de véhicules historiques. Voyage en train historique à vapeur également proposé le 21 septembre à 14h30 au tarif habituel. .
English :
Bas-Berry tourist train.
German :
Touristischer Zug des Bas-Berry.
Italiano :
Treno turistico Bas-Berry.
Espanol :
Tren turístico Bas-Berry.
