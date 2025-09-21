Journées Européennes du Patrimoine Tramayes

Journées Européennes du Patrimoine Tramayes dimanche 21 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine

Place de la poste Tramayes Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, venez découvrir les curiosités architecturales de la commune de Tramayes chinées par les bénévoles. Nous vous invitons aussi dans l’ancien magasin de Mme LORIOL au 13 grand’rue pour découvrir les circuits mis en place pour des ballades le nez en l’air ou au ras du sol et les tableaux photos customisés. N’hésitez pas à venir nous rencontrer et pourquoi pas nous rejoindre pour de futures manifestations culturelles .

Place de la poste Tramayes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 50 59 45 michel.daviot@orange.fr

English : Journées Européennes du Patrimoine

German : Journées Européennes du Patrimoine

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Tramayes a été mis à jour le 2025-08-11 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III