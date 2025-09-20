Journées européennes du patrimoine Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
Journées européennes du patrimoine Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe samedi 20 septembre 2025.
Journées européennes du patrimoine
Le Couvent de Treigny Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 16:00:00
fin : 2025-09-20 17:00:00
Date(s) :
2025-09-20
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez assister à un atelier d’initiation à la gravure sur presse par Evelyne Henrard, au couvent de Treigny. .
Le Couvent de Treigny Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 75 38 lecouventdetreigny89@orange.fr
English : Journées européennes du patrimoine
German : Journées européennes du patrimoine
Italiano :
Espanol :
L’événement Journées européennes du patrimoine Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2025-08-22 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !