Journées européennes du patrimoine Le Couvent Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Le Couvent 4 Rue du Couvent Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne
Gratuit
2025-09-20 15:00:00
2025-09-20 16:00:00
2025-09-20
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite guidée de l’exposition en cours au couvent de Treigny, Des Céramiques et des images, par Evelyne Henrard.
Cette exposition de dix céramistes a pour objectif de présenter des artistes qui créent des œuvres en céramique mais également dans un autre médium, en deux dimensions, comme la gravure, la peinture, la photographie ou encore le dessin.
Six artistes seront invités pour l’occasion
– Stéphanie Baron-Rodrigues, tableau, peinture (53 Champfrémont) ;
– Frédéric Couraillon, peinture, gravure (89 La Ferté-Loupière) ;
– Mélodie Meslet-Tourneux, photographie argentique (67 Strasbourg) ;
– Alain Gaudebert, tableau, dessin (89 Saint-Aubin-Château-Neuf) ;
– Morgane Salmon, aquarelle et gravure (67 Strasbourg) ;
– Alexandra Tollet, linogravure (13 Arles).
Les céramistes de l’association participants
– Isabelle Debruyère, peinture ;
– Evelyne Henrard, gravure ;
– Vincent Lallier, dessin à l’ocre ;
– Catherine Le Baron, photographie. .
Le Couvent 4 Rue du Couvent Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté lecouventdetreigny89@orange.fr
