Journées européennes du patrimoine Église Saint-Symphorien Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Église Saint-Symphorien Treigny Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 12:15:00

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Journées européennes du patrimoine. L’ITINÉRAIRE GRÉGORIEN par les Dames d’Arbonne

À l’occasion des Journées du Patrimoine 2025, sept chanteuses, sous la direction de Peter de Groot, le ‘chantre-sacristain de Chassy’, proposent un concert itinérant inédit.

Les 20 et 21 septembre 2025, les ‘Dames

d’Arbonne’ feront résonner les chants

grégoriens dans une dizaine d’églises des

régions de l’Allaintais, du Jovinien et de

l’Auxerrois.

À bord d’un minibus, elles voyageront de

sanctuaire en sanctuaire et, dans chaque lieu,

offriront de sublimes plain-chants à la gloire de

la Vierge Marie.

Le programme, identique partout et d’une

durée maximale de vingt minutes, met en

lumière l’acoustique et l’atmosphère uniques

de chaque église.

Ce n’est donc pas le format du concert qui

prime, mais l’expérience spirituelle et sonore

la rencontre entre la musique ancestrale et

l’espace sacré qui l’a fait naître. Chaque étape

offrira une acoustique singulière et une

émotion renouvelée.

Les représentations commenceront à l’heure

précise et seront entièrement gratuites.

Dimanche 21 septembre 2025

10h00 EGLENY, Église St. Etienne

11h00 DIGES, Église St. Martin

12h15 TREIGNY, Église St. Symphorien

14h15 SAINTE COLOMBE S/LOING, Église .

Église Saint-Symphorien Treigny Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 67 15 26 74 petrus.grotius@gmail.com

