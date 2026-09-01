Informations pratiques

Treillières

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Treillières Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

À la découverte des richesses historiques de Treillières

Samedi 19 septembre à partir de 11 h 30

6 place de l’Église à Treillières

INAUGURATION DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE BARBARA

un nouvel écrin pour la musique au cœur du patrimoine

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Ville inaugurera officiellement, le samedi 19 septembre, l’école de musique Barbara. Installé dans un ancien presbytère entièrement rénové et agrandi, le nouvel équipement conjugue désormais le charme de l’histoire et les exigences de la pratique musicale contemporaine.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre

À LA DÉCOUVERTE DU VILLAGE DE LA MÉNARDAIS

Situé sur l’axe principal entre Nantes et Rennes, la Ménardais est resté longtemps un village singulier de Treillières. Dans les années 1930, il était beaucoup plus peuplé que le bourg et le resta longtemps. Dans les années 1950-1960, de nombreux paysans, artisans et commerçants y cohabitaient. Les associations La Treille, maison du temps partagé et Treillières au fil du temps (www.tafdt.org) proposent d’évoquer le passé du village de la Ménardais autour d’une exposition de photos et de témoignages, ainsi qu’à travers une petite balade commentée.

L’exposition constituée de photos anciennes retracera quelques instants de la vie quotidienne du village au XXème siècle: les artisans et commerçants, les battages, les carrières de granit, etc.

Elle évoquera aussi des moments forts, comme l’arrivée des Alliés libérateurs en août 1944. L’exposition sera visible par le public dans les locaux du tiers-lieu de la Treille: le samedi 19 septembre, de 9 h (présentation commentée) à 18 h (2ème visite commentée à 15 h 30), ainsi que le dimanche 20 septembre, de 10 h à 18 h. Entrée libre.

La balade commentée aura lieu le samedi 19 septembre, au départ de La Treille, à partir de 10 h 30. L’historien Jean Bourgeon conduira les participants sur un petit circuit au cœur du village, à la découverte des traces du passé. .

Treillières 44119 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 94 68 57

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English :

Discovering the historical wealth of Treillières

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Treillières a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Erdre et Gesvres