Journées Européennes du Patrimoine | Tribunal judiciaire de Bergerac Tribunal judiciaire de Bergerac Bergerac

Journées Européennes du Patrimoine | Tribunal judiciaire de Bergerac

Tribunal judiciaire de Bergerac Place de la République Bergerac Dordogne

Au programme

– Exposition « Le tribunal sous tous ses angles » par le club photo de Bergerac

– Visites guidées du palais de justice

– Escape game l’après-midi .

Tribunal judiciaire de Bergerac Place de la République Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 74 40 00

