Journées Européennes du Patrimoine Tribunal judiciaire de Tours Tours

Journées Européennes du Patrimoine Tribunal judiciaire de Tours

Place Jean Jaurès Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi 2025-09-20 13:30:00

fin : 2025-09-20 16:46:00

2025-09-20

Cette journée proposera

– de suivre en matinée une reconstitution d’audience TPE en collaboration avec la MDET

– de participer l’après-midi à des visites d’1 heure environ organisées dans le tribunal et conduites par des volontaires de la juridiction.

L’accès est sans inscription.

L’accès est sans inscription dans la limite des places disponibles. .

Place Jean Jaurès Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/programme

English :

The day will include

– a morning re-enactment of a VSE hearing, in collaboration with MDET

– in the afternoon, take part in organized tours of the courthouse lasting around 1 hour, led by volunteers from the court.

No registration required.

German :

An diesem Tag wird Folgendes angeboten:

– am Vormittag eine nachgestellte Anhörung der TPE in Zusammenarbeit mit der MDET zu verfolgen

– am Nachmittag an etwa einstündigen Führungen durch das Gerichtsgebäude teilzunehmen, die von Freiwilligen des Gerichts geleitet werden.

Italiano :

Questa giornata offrirà

– una rievocazione di un’udienza VSE al mattino, in collaborazione con l’MDET

– nel pomeriggio, visite organizzate al tribunale, della durata di circa 1 ora, guidate da volontari del tribunale.

Non è richiesta la registrazione.

Espanol :

Esta jornada ofrecerá

– por la mañana, la escenificación de una audiencia de la VSE, en colaboración con el MDET

– por la tarde, participar en visitas organizadas al tribunal, de aproximadamente 1 hora de duración y dirigidas por voluntarios del tribunal.

No es necesario inscribirse.

