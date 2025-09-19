Journées Européennes du Patrimoine Un air de rencontre Allaire Allaire

Manoir du Vau de Quip Allaire Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19 18:00:00

fin : 2025-09-19

Date(s) :

2025-09-19

Un cheval, une écuyère et un danseur engagent un curieux corps à corps pour un voyage complice et poétique. Ce spectacle est un récit aux confins du réel et de l’imaginaire, proposé dans deux sites d’exception le parc d’un manoir et un écrin situé en cœur de ville. .

Manoir du Vau de Quip Allaire 56350 Morbihan Bretagne +33 2 23 10 10 80

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Un air de rencontre Allaire Allaire a été mis à jour le 2025-08-26 par OT PAYS DE REDON