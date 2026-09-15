Journées européennes du patrimoine : Un balcon sur l’océan, entre richesses et fragilités Square Croix d’Archilua Saint-Jean-de-Luz
samedi 19 septembre 2026 · Square Croix d'Archilua · Saint-Jean-de-Luz
Informations pratiques
Saint-Jean-de-Luz
Journées européennes du patrimoine : Un balcon sur l’océan, entre richesses et fragilités
Square Croix d’Archilua Croix d’Archilua Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 11:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Ce parcours commenté par les guides-conférencières de l’Office de tourisme Pays basque révèle les multiples facettes de la côte. De la Croix d’Archiloa à la pointe Sainte-Barbe, découvrez le patrimoine naturel, historique et architectural du littoral basque, des formations géologiques aux vestiges du système défensif allemand, en passant par les villas emblématiques et l’histoire des digues.
Lieu de rendez-vous : au square de la Croix d’Archiloa.
La visite se terminera à Sainte-Barbe.
Nombre de personnes maximum : 20
Prévoir de bonnes chaussures pour marcher.
Sur inscription. .
Square Croix d’Archilua Croix d’Archilua Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16 saintjeandeluz@otpaysbasque.com
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English : Journées européennes du patrimoine : Un balcon sur l’océan, entre richesses et fragilités
L’événement Journées européennes du patrimoine : Un balcon sur l’océan, entre richesses et fragilités Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Pays Basque
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