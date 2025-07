Journées européennes du patrimoine Un hommage sculpté aux femmes du monde rural Verdun

Journées européennes du patrimoine Un hommage sculpté aux femmes du monde rural

1 Place Saint Paul Verdun Meuse

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-21 11:00:00

fin : 2025-09-21 11:30:00

2025-09-21

Le monument aux femmes de Verdun rend un hommage poignant à toutes celles qui, dans l’ombre du front, ont joué un rôle fondamental pendant la guerre. À travers cette visite guidée, vous découvrirez comment la défense de la cité ne s’est pas limitée aux tranchées, mais s’est aussi incarnée dans les gestes du quotidien soigner, nourrir, maintenir la vie malgré l’absence et le danger.

Ce monument symbolise la reconnaissance tardive mais essentielle du courage et de la résilience des femmes, pilier invisible de l’effort de guerre. Il invite à porter un regard nouveau sur l’histoire de Verdun, en valorisant la mémoire de celles qui ont défendu autrement.

RDV devant le Monument (Rue des Frères Boulhaut)Tout public

English :

The monument to the women of Verdun is a poignant tribute to all those who, in the shadow of the front, played a fundamental role during the war. On this guided tour, you will discover how the defense of the city was not limited to the trenches, but was also embodied in the everyday gestures of caring, feeding and sustaining life despite absence and danger.

This monument symbolizes the belated but essential recognition of the courage and resilience of women, an invisible pillar of the war effort. It invites us to take a fresh look at the history of Verdun, by highlighting the memory of those who defended it differently.

RDV in front of the Monument (Rue des Frères Boulhaut)

German :

Das Denkmal der Frauen von Verdun ist eine bewegende Hommage an alle Frauen, die im Schatten der Front eine wichtige Rolle im Krieg gespielt haben. Bei dieser Führung erfahren Sie, wie die Verteidigung der Stadt nicht auf die Schützengräben beschränkt war, sondern auch in den Gesten des Alltags verkörpert wurde: pflegen, ernähren, das Leben trotz der Abwesenheit und der Gefahr aufrechterhalten.

Dieses Denkmal symbolisiert die späte, aber wichtige Anerkennung des Mutes und der Widerstandsfähigkeit der Frauen, die eine unsichtbare Säule der Kriegsanstrengungen darstellten. Es lädt dazu ein, einen neuen Blick auf die Geschichte Verduns zu werfen, indem es die Erinnerung an die Frauen, die auf andere Weise verteidigt haben, aufwertet.

RDV vor dem Denkmal (Rue des Frères Boulhaut)

Italiano :

Il monumento alle donne di Verdun è uno struggente omaggio a tutte coloro che, all’ombra del fronte, hanno svolto un ruolo fondamentale durante la guerra. Durante la visita guidata, scoprirete come la difesa della città non si limitasse alle trincee, ma si concretizzasse anche nei gesti quotidiani di cura, alimentazione e mantenimento della vita nonostante l’assenza e il pericolo.

Questo monumento simboleggia il riconoscimento tardivo ma essenziale del coraggio e della resilienza delle donne, pilastro invisibile dello sforzo bellico. Ci invita a guardare con occhi nuovi la storia di Verdun, mettendo in luce la memoria di coloro che l’hanno difesa in modo diverso.

Punto d’incontro davanti al Monumento (Rue des Frères Boulhaut)

Espanol :

El monumento a las mujeres de Verdún es un conmovedor homenaje a todas aquellas que, a la sombra del frente, desempeñaron un papel fundamental durante la guerra. En esta visita guiada, descubrirá cómo la defensa de la ciudad no se limitó a las trincheras, sino que también se encarnó en los gestos cotidianos de cuidar, alimentar y mantener la vida a pesar de la ausencia y el peligro.

Este monumento simboliza el reconocimiento tardío pero esencial del valor y la resistencia de las mujeres, pilar invisible del esfuerzo bélico. Nos invita a echar una nueva mirada a la historia de Verdún, poniendo de relieve la memoria de quienes la defendieron de otra manera.

Punto de encuentro frente al Monumento (Rue des Frères Boulhaut)

