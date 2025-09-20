Journées européennes du patrimoine Usine Aillot / Galerie du Camion Ancien Usine Aillot / Galerie du Camion Ancien Montceau-les-Mines

Usine Aillot / Galerie du Camion Ancien 27 rue des Prés Montceau-les-Mines Saône-et-Loire

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

L’ensemble des bâtiments de l’Usine Aillot n’est accessible qu’une fois l’an pour les Journées du patrimoine. Si les machines ne sont plus là, l’âme de l’usine vous sera contée par les nombreuses anecdotes sur la vie ouvrière d’un temps passé. Attention avec la visite de la galerie du camion ancien, comptez 3 heures !

L’usine Aillot de Montceau-les-Mines date du XIXe siècle. On y fabriquait des rouleaux compresseurs (cylindres à vapeur) pour les entreprises de travaux publics.

Le site est aujourd’hui progressivement restauré et présente un ensemble de véhicules de collection, poids lourds des années 1941 à 1986. Une vingtaine de camions de la collection est exposée dont des pièces remarquables telles que le Berliet GBC 8 6×6 Sahara conduit par Lino Ventura dans le film Cent mille dollars au soleil .

Quatorze de ces camions et le cylindre à vapeur Aillot (3 en état de fonctionnement dans le monde !) sont depuis 2024 inscrits aux Monuments Historiques.

C’est l’occasion de vous mettre au volant de camions mythiques, de découvrir des aventures humaines de la route, dans un authentique bus Greyhound, de parcourir nos expositions comme « Camion et Cinéma » et de partager un moment de convivialité à la buvette Baraillot. .

Usine Aillot / Galerie du Camion Ancien 27 rue des Prés Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 71 11 16 40

