Journées Européennes du Patrimoine Val d’Issoire

Journées Européennes du Patrimoine Val d’Issoire dimanche 21 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine

Bussière-Boffy et Mortemart Val d’Issoire Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Portes, portails et fenêtres du XIème au XIXème siècles

Les ouvertures, reflets de l’Histoire.

De Bussière-Boffy à Mortemart, un patrimoine architectural se dévoile .

Bussière-Boffy et Mortemart Val d’Issoire 87330 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 68 12 11 mairiemortemart@wanadoo.fr

English : Journées Européennes du Patrimoine

German : Journées Européennes du Patrimoine

Italiano :

Espanol : Journées Européennes du Patrimoine

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Val d’Issoire a été mis à jour le 2025-08-27 par SPL Terres de Limousin