Journées Européennes du Patrimoine Valdelaume Rue des Écoles Valdelaume

Rue des Écoles Eglise Saint-Martin Valdelaume Deux-Sèvres
Gratuit
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Eglise Saint-Martin
Rue des Ecoles, Pioussay
Rens 05 49 29 83 63
mairie-valdelaume@paysmellois.org
Samedi 20 et dimanche 21 9h-18h
Eglise romane, gothique (XIIe, XVe), XVIIIe et XXe s. avec des peintures murales datées de la fin du XVe s. M.H.
Visite libre
GRATUIT .
Rue des Écoles Eglise Saint-Martin Valdelaume 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 83 63 mairie-valdelaume@paysmellois.org
