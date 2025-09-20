Journées Européennes du Patrimoine Valdelaume Rue des Écoles Valdelaume

Journées Européennes du Patrimoine Valdelaume samedi 20 septembre 2025.

Rue des Écoles Eglise Saint-Martin Valdelaume Deux-Sèvres

Gratuit

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Eglise Saint-Martin

Rue des Ecoles, Pioussay

Rens 05 49 29 83 63

mairie-valdelaume@paysmellois.org

Samedi 20 et dimanche 21 9h-18h

Eglise romane, gothique (XIIe, XVe), XVIIIe et XXe s. avec des peintures murales datées de la fin du XVe s. M.H.

Visite libre

GRATUIT .

