Journées européennes du patrimoine Musée de la Préhistoire Vassieux-en-Vercors

Musée de la Préhistoire 600, l’Hâle Vassieux-en-Vercors Drôme

Début : Samedi 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Pour les Journées européennes du patrimoine, le Musée de la Préhistoire du Vercors vous accueille gratuitement les samedi 20 et dimanche 21 septembre, de 10h00 à 18h00.

Musée de la Préhistoire 600, l’Hâle Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 27 81 info@prehistoire-vercors.fr

English :

For the European Heritage Days, the Musée de la Préhistoire du Vercors welcomes you free of charge on Saturday September 20 and Sunday September 21, from 10:00 am to 6:00 pm.

German :

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes empfängt Sie das Musée de la Préhistoire du Vercors am Samstag, den 20. und Sonntag, den 21. September von 10.00 bis 18.00 Uhr kostenlos.

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, il Museo della Preistoria del Vercors è aperto gratuitamente sabato 20 e domenica 21 settembre, dalle 10.00 alle 18.00.

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, el Museo de Prehistoria de Vercors estará abierto gratuitamente el sábado 20 y el domingo 21 de septiembre, de 10:00 a 18:00 horas.

