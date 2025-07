journées Européennes du Patrimoine: Velay express Oumey Raucoules

journées Européennes du Patrimoine: Velay express Oumey Raucoules samedi 20 septembre 2025.

journées Européennes du Patrimoine: Velay express

Oumey Gare Oumey Raucoules Haute-Loire

Début : Samedi 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Découvrez le patrimoine ferroviaire préservé par les bénévoles des Voies Ferrées du Velay. Visite des ateliers, machines et des matériels en restauration, musée ferroviaire et démonstration d’allumage de la locomotive à vapeur.

Oumey Gare Oumey Raucoules 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

Discover the railway heritage preserved by the volunteers of Voies Ferrées du Velay. Visit the workshops, machines and equipment under restoration, railway museum and steam locomotive lighting demonstration.

German :

Entdecken Sie das Eisenbahnkulturerbe, das von den Freiwilligen der Voies Ferrées du Velay bewahrt wird. Besuchen Sie die Werkstätten, Maschinen und Materialien, die restauriert werden, das Eisenbahnmuseum und demonstrieren Sie das Anzünden einer Dampflokomotive.

Italiano :

Scoprite il patrimonio ferroviario conservato dai volontari di Voies Ferrées du Velay. Visitate le officine, le macchine e le attrezzature in fase di restauro, il museo ferroviario e la dimostrazione di accensione delle locomotive a vapore.

Espanol :

Descubra el patrimonio ferroviario conservado por los voluntarios de Voies Ferrées du Velay. Visite los talleres, las máquinas y equipos en restauración, el museo del ferrocarril y la demostración de iluminación de locomotoras de vapor.

L’événement journées Européennes du Patrimoine: Velay express Raucoules a été mis à jour le 2025-07-26 par Haut Pays du Velay Tourisme