Journées Européennes du patrimoine Vendresse Vendresse samedi 20 septembre 2025.

11 rue du Haut Fourneau Vendresse Ardennes

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Le samedi 20 et dimanche 21 septembre de 10h à 18h. Venez assister à un spectacle son et lumière de 17 minutes qui vous immergera dans l’histoire du fer et de ses ouvriers. Votre visite pourra se prolonger avec les différentes installations disponibles au Domaine de Vendresse.

11 rue du Haut Fourneau Vendresse 08160 Ardennes Grand Est +33 3 24 35 57 73

English :

Saturday September 20 and Sunday September 21, 10am-6pm. Come and enjoy a 17-minute sound and light show that will immerse you in the history of iron and its workers. You can extend your visit with the various facilities available at Domaine de Vendresse.

German :

Am Samstag, den 20. und Sonntag, den 21. September von 10:00 bis 18:00 Uhr. Erleben Sie eine 17-minütige Ton- und Lichtshow, die Sie in die Geschichte des Eisens und seiner Arbeiter eintauchen lässt. Ihr Besuch kann mit den verschiedenen Einrichtungen, die auf der Domaine de Vendresse zur Verfügung stehen, verlängert werden.

Italiano :

Sabato 20 e domenica 21 settembre dalle 10.00 alle 18.00. Venite a godervi uno spettacolo di suoni e luci di 17 minuti che vi farà immergere nella storia del ferro e dei suoi lavoratori. Potete prolungare la vostra visita con le varie strutture disponibili presso il Domaine de Vendresse.

Espanol :

Sábado 20 y domingo 21 de septiembre de 10.00 a 18.00 h. Venga a disfrutar de un espectáculo de luz y sonido de 17 minutos que le sumergirá en la historia del hierro y sus trabajadores. Puede ampliar su visita con las diversas instalaciones disponibles en el Domaine de Vendresse.

L’événement Journées Européennes du patrimoine Vendresse Vendresse a été mis à jour le 2025-09-11 par Ardennes Tourisme