Journées européennes du patrimoine, Vergt au temps jadis Place de la Halle Vergt

Informations pratiques

Vergt

Journées européennes du patrimoine, Vergt au temps jadis

Place de la Halle La Halle Vergt Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, l’association Vergt Patrimoine vous propose une exposition sous la halle de Vergt, sur le thème « Vergt au temps jadis ».

Vous pourrez ainsi vous remémorer le patrimoine de la commune au travers de photos anciennes.

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, l’association Vergt Patrimoine vous propose une exposition sous la halle de Vergt, sur le thème « Vergt au temps jadis ».

Vous pourrez ainsi vous remémorer le patrimoine de la commune au travers de photos anciennes.

Entrée libre, tout public.

Lors cette journée aura également lieu à 11h la remise du certificat officiel de sélection par la fondation du patrimoine de l’église de Vergt au loto du patrimoine, rdv à l’église et à 15h à la salle paroissiale une conférence « un tramway nommé Tacot du Périgord ». .

Place de la Halle La Halle Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 17 52 90 association.vp24@gmail.com

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English : Journées européennes du patrimoine, Vergt au temps jadis

To mark European Heritage Days, the Vergt Patrimoine association is organising an exhibition in Vergt’s market hall on the theme of ‘Vergt in days gone by’.

You will have the chance to look back on the town’s heritage through a collection of old photographs.

L’événement Journées européennes du patrimoine, Vergt au temps jadis Vergt a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux