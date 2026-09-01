Journées Européennes du Patrimoine : Vernissage expositions de cartes postales Square du Château Surgères

Informations pratiques

Surgères

Journées Européennes du Patrimoine : Vernissage expositions de cartes postales

Square du Château Micro-Folie de Surgères, Demeure du régisseur Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 17:00:00

fin : 2026-09-18 18:30:00

Date(s) :

2026-09-18

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026, la Mairie vous propose des expositions de cartes postales sur le thème « Patrimoine de la photographie » et « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer » !

.

Square du Château Micro-Folie de Surgères, Demeure du régisseur Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 00 23 mairie@ville-surgeres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the 2026 European Heritage Days, City Hall is presenting postcard exhibitions on the themes “Photographic Heritage” and “Heritage in Peril”: Revive, Resist, Reimagine %BB!

L’événement Journées Européennes du Patrimoine : Vernissage expositions de cartes postales Surgères a été mis à jour le 2026-09-10 par Le Comptoir Local® – Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin