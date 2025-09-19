Journées européennes du patrimoine Vernon

Journées européennes du patrimoine

Seine Normandie Agglomération Vernon Eure

Cette année, les Journées européennes du patrimoine se tiendront les 20 et 21 septembre.

En 2025, les Journées européennes du patrimoine seront consacrées au patrimoine architectural, qui façonne nos paysages et notre mémoire culturelle. Selon la définition de l’Académie française, l’architecture est l’art de construire, de disposer ou d’orner des édifices . Le thème de cette année mettra ainsi l’accent sur les réalisations artistiques et techniques de l’architecture qui, au-delà de leurs fonctions et usages qui évoluent au cours des temps, constituent souvent un point de repère important tant du point de vue de l’histoire locale, nationale et européenne que de la mémoire collective.

Retrouvez le programme des visites, animations et autres évènements sur le territoire de Seine Normandie Agglomération dans nos différents Bureaux d’Informations Touristiques (Vernon, Giverny, Les Andelys et Pacy-sur-Eure) ainsi que sur notre site internet dans la rubrique « Brochures » à partir de la mi-août. .

Seine Normandie Agglomération Vernon 27200 Eure Normandie

