Journées Européennes du Patrimoine VERNOUX-SUR-BOUTONNE Vernoux-sur-Boutonne

Vernoux-sur-Boutonne Deux-Sèvres

Logis Le Grand-Port

Rens 06 72 11 23 28

Samedi 20 et dimanche 21 9h-12h / 14h-19h

Visite libre et guidée des bâtiments du XVIe s. restaurés. Découverte d’une partie du logis du XVIIe s. contenant une entrée spectaculaire ainsi qu’une très belle cheminée dans le salon. Tout ça, dans une enceinte fermée, défendue par 3 tours, entourée d’un parc boisé de 5 hectares avec une collection d’érables (31 espèces) et du pigeonnier de 2000 cases avec son echelle tournante.

Visite possible du 16 août au 30 septembre.

M.H. 1989

5€ / -18ans GRATUIT .

Vernoux-sur-Boutonne 79170 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 11 23 28

