Journées européennes du patrimoine « Vers la stèle du capitaine Winters » Wolfskirchen dimanche 21 septembre 2025.

34 rue Principale Wolfskirchen Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-09-21 14:00:00

2025-09-21

Randonnée accompagnée vers la stèle du capitaine William Winters à Wolfskirchen où s’est crashé l’avion Thunderbolt le 25 novembre 1944. En 2014, Billy, le fils du capitaine Winters, qui n’aura jamais connu son père, entreprend de retrouver le lieu du crash. En fin de parcours, les élèves du collège de Drulingen vous présenteront leur aventure mémorielle à travers une exposition à la salle polyvalente La Grange . 0 .

34 rue Principale Wolfskirchen 67260 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 00 40 39 tourisme@alsace-bossue.net

