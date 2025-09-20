Journées Européennes du Patrimoine Vestiges gallo-romain des Cars Saint-Merd-les-Oussines
D78 Saint-Merd-les-Oussines Corrèze
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’association du Bac des Cars vous propose deux visites guidées afin de mieux découvrir les richesses de ce site gallo-romain ; le samedi à 14h et le dimanche à 15h.
Visite libre sur les deux jours possibles .
D78 Saint-Merd-les-Oussines 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine bacdescars@gmail.com
