Journées Européennes du Patrimoine Vestiges gallo-romain des Cars Saint-Merd-les-Oussines

Journées Européennes du Patrimoine Vestiges gallo-romain des Cars Saint-Merd-les-Oussines samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Vestiges gallo-romain des Cars

D78 Saint-Merd-les-Oussines Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’association du Bac des Cars vous propose deux visites guidées afin de mieux découvrir les richesses de ce site gallo-romain ; le samedi à 14h et le dimanche à 15h.

Visite libre sur les deux jours possibles .

D78 Saint-Merd-les-Oussines 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine bacdescars@gmail.com

English : Journées Européennes du Patrimoine Vestiges gallo-romain des Cars

German : Journées Européennes du Patrimoine Vestiges gallo-romain des Cars

Italiano :

Espanol : Journées Européennes du Patrimoine Vestiges gallo-romain des Cars

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Vestiges gallo-romain des Cars Saint-Merd-les-Oussines a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de Tourisme de Haute Corrèze