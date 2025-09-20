Journées européennes du patrimoine Vesunna Périgueux

20 Rue 26ème Régiment d’Infanterie Périgueux Dordogne

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20 2025-09-21

>Accès libre à l’exposition temporaire, au site archéologique et aux collections permanentes

>Restitution du projet national « C’est mon patrimoine » .

