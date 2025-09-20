Journées européennes du patrimoine Vesunna Périgueux
20 Rue 26ème Régiment d'Infanterie Périgueux Dordogne
Tarif : – –
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
2025-09-20 2025-09-21
>Accès libre à l’exposition temporaire, au site archéologique et aux collections permanentes
>Restitution du projet national « C’est mon patrimoine » .
20 Rue 26ème Régiment d'Infanterie Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 00 92
