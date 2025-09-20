Journées Européennes du Patrimoine Vézelay Vézelay
Journées Européennes du Patrimoine Vézelay Vézelay samedi 20 septembre 2025.
Vézelay Yonne
Gratuit
Début : 2025-09-20 14:30:00
fin : 2025-09-21 18:30:00
2025-09-20
Samedi 20 septembre 14h30 à 18h30
– Visite des salles des tapisseries de l’Hôtel de Ville, ouverture de la cave dite des pressoirs
Dimanche 21 septembre 14h30 à 18h30
– Visite des salles des tapisseries de l’Hôtel de Ville, ouverture de la cave dite des pressoirs
– Visite accompagnée de la Porte Neuve, terrasse panoramique, tours, galerie de l’Escarpe
Sans réservation .
Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 33 23 69
