Journées Européennes du Patrimoine Viaduc des Rochers Noirs Soursac

Soursac Corrèze

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Visite libre ou accompagnée, de 14h à 18h.

L’association Asttre19 vous accueille au Jardin de Firmin (Soursac), sous son chapiteau.

Visite guidée départ côté Lapleau, à 9h, 11h, 14h et 16h.

Découvrez l’histoire de cet ouvrage d’art et les étapes de sa restauration avec les guides du Pays d’art et d’histoire des Hautes Terres Corréziennes et de Ventadour.

Durée 1h30

Uniquement sur réservation par mail pah@payshautecorrezeventadour.fr ou par tél 05 87 31 00 57 .

Soursac 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 31 00 57 pah@payshautecorrezeventadour.fr

