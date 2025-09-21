Journées Européennes du Patrimoine vidéo « Histoire du site de Trappes » Confolent-Port-Dieu
Port Dieu Confolent-Port-Dieu Corrèze
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
2025-09-21
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’association les amis du pays de Port-Dieu vous invite à venir découvrir la vidéo « Histoire du site de Trappes » à la chapelle des manants. .
Port Dieu Confolent-Port-Dieu 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 94 50 49
