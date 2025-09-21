Journées Européennes du Patrimoine: viiste d’un site avec un scie hydraulique, encore en fonctionnement Saint-Julien-Molhesabate

le bourg Saint-Julien-Molhesabate Haute-Loire

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Témoin authentique du patrimoine industriel, cette ancienne scie, toujours en fonctionnement et actionnée par la seule force du ruisseau, vous invite à découvrir l’ingéniosité et les savoir-faire de nos ancêtres.

le bourg Saint-Julien-Molhesabate 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 41 92 81 17

English :

An authentic witness to our industrial heritage, this old saw, still in operation and powered by the stream alone, invites you to discover the ingenuity and know-how of our ancestors.

German :

Als authentisches Zeugnis des industriellen Erbes lädt diese alte Säge, die noch immer in Betrieb ist und nur durch die Kraft des Baches angetrieben wird, Sie dazu ein, den Einfallsreichtum und das Know-how unserer Vorfahren zu entdecken.

Italiano :

Testimonianza autentica del nostro patrimonio industriale, questa vecchia sega, ancora in funzione e alimentata dal solo torrente, invita a scoprire l’ingegno e le abilità dei nostri antenati.

Espanol :

Testigo auténtico de nuestro patrimonio industrial, esta antigua sierra, aún en funcionamiento y alimentada únicamente por el arroyo, le invita a descubrir el ingenio y la destreza de nuestros antepasados.

