Journées Européennes du Patrimoine – Villa Arnaga – Rencontres avec les compagnons de Saint-Jacques, Villa Arnaga – Musée Edmond Rostand, Cambo-les-Bains

Informations pratiques

Journées Européennes du Patrimoine – Villa Arnaga – Rencontres avec les compagnons de Saint-Jacques 19 et 20 septembre Villa Arnaga – Musée Edmond Rostand Pyrénées-Atlantiques

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Rencontrez les compagnons de Saint-Jacques et découvrez leur métier ainsi que leurs savoir-faire d’artisans du patrimoine.

Villa Arnaga – Musée Edmond Rostand 9 Avenue du Docteur Alexandre Camino, 64250 Cambo-les-Bains, France Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 0559298392 http://www.arnaga.com En 1902, l’écrivain et dramaturge Edmond Rostand (1868-1918) achète plusieurs hectares sur la colline dominant la vallée de l’Arraga pour y construire une maison dans le style néo-basque (étages en encorbellement et en pans de bois , toit asymètrique). La construction, sous la conduite de l’architecte parisien Albert Tournaire, aidé sur place par l’architecte bordelais Pierre Ferret, s’échelonne de 1903 à 1906. Pour le décor somptueux, Rostand s’adresse à de nombreux artistes à la mode : les peintres Gaston Latouche, Hélène Dufau, Georges Delaw et Jean Veber, le sculpteur Raoul Verlet et le ferronnier Vian. Le poète y a vécu, avec sa famille, de 1906 jusqu’à sa mort en 1918. Le domaine est acheté par la ville de Cambo en 1961 pour y installer le musée Rostand, créé en 1958.

Rencontrez les compagnons de Saint-Jacques et venez découvrir leur métier d’artisans du patrimoine

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