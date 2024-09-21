Journées Européennes du Patrimoine Village de Challain la Potherie Challain-la-Potherie

Journées Européennes du Patrimoine Village de Challain la Potherie

Place de l’église Challain-la-Potherie Maine-et-Loire

Début : 2024-09-21 15:00:00

fin : 2025-09-21

2024-09-21 2025-09-20

Journées Européennes du Patrimoine proposées les 20 et 21 Septembre 2025 à Challain-la-Potherie.

Découverte guidée du patrimoine de Challain-la-Potherie qui comprend l’intérieur de l’église, le lavoir et la fontaine. Départ place de l’église.

Samedi et Dimanche à 15h

Durée 1h

Chiens tenus en laisse.

Portes ouvertes des commerçants de la rue principale suivi d’un apéritif (19h)

Samedi de 16h à 18h

Concert

Samedi à 21h

Gratuit .

Place de l’église Challain-la-Potherie 49440 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 94 12 64

English :

European Heritage Days on September 20 and 21, 2025 in Challain-la-Potherie.

German :

Europäische Tage des Kulturerbes angeboten am 20. und 21. September 2025 in Challain-la-Potherie.

Italiano :

Giornate europee del patrimonio il 20 e 21 settembre 2025 a Challain-la-Potherie.

Espanol :

Jornadas Europeas del Patrimonio los días 20 y 21 de septiembre de 2025 en Challain-la-Potherie.

