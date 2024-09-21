Journées Européennes du Patrimoine Village de Challain la Potherie Challain-la-Potherie
Place de l’église Challain-la-Potherie Maine-et-Loire
Début : 2024-09-21 15:00:00
fin : 2025-09-21
2024-09-21 2025-09-20
Journées Européennes du Patrimoine proposées les 20 et 21 Septembre 2025 à Challain-la-Potherie.
Découverte guidée du patrimoine de Challain-la-Potherie qui comprend l’intérieur de l’église, le lavoir et la fontaine. Départ place de l’église.
Samedi et Dimanche à 15h
Durée 1h
Chiens tenus en laisse.
Portes ouvertes des commerçants de la rue principale suivi d’un apéritif (19h)
Samedi de 16h à 18h
Concert
Samedi à 21h
Gratuit .
Place de l’église Challain-la-Potherie 49440 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 94 12 64
English :
European Heritage Days on September 20 and 21, 2025 in Challain-la-Potherie.
German :
Europäische Tage des Kulturerbes angeboten am 20. und 21. September 2025 in Challain-la-Potherie.
Italiano :
Giornate europee del patrimonio il 20 e 21 settembre 2025 a Challain-la-Potherie.
Espanol :
Jornadas Europeas del Patrimonio los días 20 y 21 de septiembre de 2025 en Challain-la-Potherie.
