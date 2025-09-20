Journées Européennes du Patrimoine Village de Thorigné-d’Anjou Baludik Route du Lion d’Angers Thorigné-d’Anjou

Route du Lion d’Angers Parking du grand Clos Thorigné-d’Anjou Maine-et-Loire

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20 2025-09-21

Journées Européennes du Patrimoine proposées à Thorigné-d’Anjou le samedi 20 et le dimanche 21 septembre 2025.

Parcours de découverte ludique dans les rues du village en compagnie de Jeannette, une grand-mère sage et bienveillante, qui se prépare à entreprendre un voyage singulier avec ses petits-enfants, Lilou et Paul. Téléchargez gratuitement l’application Baludik et accédez à ce parcours-énigmes où la découverte du passé de Thorigné d’Anjou se transforme en un jeu amusant.

Samedi et dimanche toute la journée en autonomie. Durée 1h30 parcours de 3km.

Pensez à charger votre batterie de smartphone avant de démarrer le parcours. .

English :

European Heritage Days in Thorigné-d’Anjou on Saturday 20th and Sunday 21st September 2025.

German :

Europäische Tage des Kulturerbes, die in Thorigné-d’Anjou am Samstag, den 20. und Sonntag, den 21. September 2025 angeboten werden.

Italiano :

Giornate europee del patrimonio a Thorigné-d’Anjou sabato 20 e domenica 21 settembre 2025.

Espanol :

Jornadas Europeas del Patrimonio en Thorigné-d’Anjou el sábado 20 y el domingo 21 de septiembre de 2025.

