Journées Européennes du Patrimoine – Village de Thorigné-d’Anjou – Baludik Route du Lion d’Angers Thorigné-d’Anjou

Informations pratiques

Thorigné-d’Anjou

Journées Européennes du Patrimoine – Village de Thorigné-d’Anjou – Baludik

Route du Lion d’Angers Parking du grand Clos Thorigné-d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Journées Européennes du Patrimoine proposées à Thorigné-d’Anjou le samedi 19 et le dimanche 20 septembre 2026.

Parcours de découverte ludique dans les rues du village en compagnie de Jeannette, une grand-mère sage et bienveillante, qui se prépare à entreprendre un voyage singulier avec ses petits-enfants, Lilou et Paul.

Téléchargez gratuitement l’application Baludik et accédez à ce parcours-énigmes où la découverte du passé de Thorigné d’Anjou se transforme en un jeu amusant.

Toute la journée en autonomie. Durée : 1h30 – parcours de 3km.

Pensez à charger votre batterie de smartphone avant de démarrer le parcours. .

Route du Lion d’Angers Parking du grand Clos Thorigné-d’Anjou 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 95 32 15

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

European Heritage Days in Thorign-d’Anjou on Saturday, September 19, and Sunday, September 20, 2026.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine – Village de Thorigné-d’Anjou – Baludik Thorigné-d’Anjou a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme Anjou bleu