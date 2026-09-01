Journées Européennes du Patrimoine – Village de Thorigné-d’Anjou – Baludik Route du Lion d’Angers Thorigné-d’Anjou
samedi 19 septembre 2026 · Route du Lion d'Angers · Thorigné-d'Anjou
Informations pratiques
Thorigné-d’Anjou
Journées Européennes du Patrimoine – Village de Thorigné-d’Anjou – Baludik
Route du Lion d’Angers Parking du grand Clos Thorigné-d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Journées Européennes du Patrimoine proposées à Thorigné-d’Anjou le samedi 19 et le dimanche 20 septembre 2026.
Parcours de découverte ludique dans les rues du village en compagnie de Jeannette, une grand-mère sage et bienveillante, qui se prépare à entreprendre un voyage singulier avec ses petits-enfants, Lilou et Paul.
Téléchargez gratuitement l’application Baludik et accédez à ce parcours-énigmes où la découverte du passé de Thorigné d’Anjou se transforme en un jeu amusant.
Toute la journée en autonomie. Durée : 1h30 – parcours de 3km.
Pensez à charger votre batterie de smartphone avant de démarrer le parcours. .
Route du Lion d’Angers Parking du grand Clos Thorigné-d’Anjou 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 95 32 15
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English :
European Heritage Days in Thorign-d’Anjou on Saturday, September 19, and Sunday, September 20, 2026.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine – Village de Thorigné-d’Anjou – Baludik Thorigné-d’Anjou a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme Anjou bleu
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