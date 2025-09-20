Journées Européennes du Patrimoine Village d’Ermenonville Ermenonville

Ermenonville Oise

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

– Conférence « Nationalisations Révolutionnaires et Naissance de la Notion de Patrimoine » Sur les traces d’un incroyable voyage du buste du Capitaine de Vic de l’Eglise d’Ermenonville au Musée des Monuments Français

samedi 20 septembre 2025 de 14h à 15h

dimanche 21 septembre 2025 de 14h à 15h

Place de l’église, 60950, Ermenonville, Oise, Hauts-de-France, France

– Conférence « Influence du Caravage sur la peinture à Ermenonville » Présentation du choeur de l’église d’Ermenonville. Histoire d’un choeur célèbre commandé par le Garde des Sceaux du Roi de France en 1614.

samedi 20 septembre 2025 de 15h à 16h

dimanche 21 septembre 2025 de 15h à 16h

Place de l’église, 60950, Ermenonville, Oise, Hauts-de-France, France

– Histoire des bâtiments disparus à Ermenonville. Rendez-vous devant l’église pour une promenade commentée du patrimoine architectural disparu.

samedi 20 septembre 2025 de 16h30 à 17h30

dimanche 21 septembre 2025 de 16h30 à 17h30

Place de l’église, 60950, Ermenonville, Oise, Hauts-de-France, France

– L’Association pour la Défense du Site d’Ermenonville (A.D.S.E) propose la visite commentée du Lavoir du village, mis en ambiance par l’association. Les lavoirs du passé, humbles lieux encore bruissants des coups de battoirs et des rires des laveuses, nous ramènent à une époque où la machine à laver n’existait pas. Plonger les mains dans la « buée », c’est lever le voile sur l’histoire de la lessive, c’est toucher du bout du doigt l’histoire des femmes d’une autre époque !

samedi 20 septembre 2025 de 10h à 18h

dimanche 21 septembre 2025 de 10h à 18h

2, Rue René de Girardin 60950 Ermenonville, Oise, France

– Apéro littéraire Histoire d’Ermenonville Rencontre avec les intervenants de la journée.

samedi 20 septembre 2025 de 18h à 19h30

dimanche 21 septembre 2025 de 18h à 19h30

2 bis rue René de Girardin 60950 Ermenonville, Oise, Hauts-de-France, France

– Promenez-vous dans le village d’Ermenonville et découvrez son histoire par la mise en situation, dans les lieux actuels, de cartes postales anciennes agrémentées d’un texte historique.

samedi 20 septembre 2025 de 8h à 18h

dimanche 21 septembre 2025 de 8h à 18h

rue René de Girardin, Oise, Hauts-de-France, France

Ermenonville 60950 Oise Hauts-de-France +33 3 44 59 03 97 accueil@valois-tourisme.com

English :

– Conference « Nationalisations Révolutionnaires et Naissance de la Notion de Patrimoine »: On the traces of an incredible journey of the bust of Captain de Vic from the Church of Ermenonville to the Musée des Monuments Français

saturday September 20, 2025 from 2 pm to 3 pm

sunday, september 21, 2025 from 2 pm to 3 pm

Place de l’église, 60950, Ermenonville, Oise, Hauts-de-France, France

– Conference « Caravaggio’s influence on painting in Ermenonville »: Presentation of the Ermenonville church choir. History of a famous choir commissioned by the Garde des Sceaux of the King of France in 1614.

saturday September 20, 2025 from 3 pm to 4 pm

sunday september 21, 2025 from 3 pm to 4 pm

Place de l’église, 60950, Ermenonville, Oise, Hauts-de-France, France

– History of Ermenonville’s lost buildings. Meet in front of the church for a guided tour of Ermenonville’s architectural heritage.

saturday September 20, 2025 from 4.30 pm to 5.30 pm

sunday september 21, 2025 from 4.30 pm to 5.30 pm

Place de l’église, 60950, Ermenonville, Oise, Hauts-de-France, France

– The Association pour la Défense du Site d’Ermenonville (A.D.S.E) offers a guided tour of the village washhouse, which the association has brought to life. Laundries of the past, humble places still rustling with the beating of beaters and the laughter of washerwomen, take us back to a time when washing machines didn’t exist. To dip your hands in the « mist » is to lift the veil on the history of laundry, and to touch at first hand the history of women in another era!

saturday september 20, 2025 from 10am to 6pm

sunday september 21, 2025 from 10am to 6pm

2, Rue René de Girardin 60950 Ermenonville, Oise, France

– Apéro littéraire History of Ermenonville Meet the day’s speakers.

saturday September 20, 2025 from 6pm to 7:30pm

sunday september 21, 2025 from 6pm to 7:30pm

2 bis rue René de Girardin 60950 Ermenonville, Oise, Hauts-de-France, France

– Take a stroll through the village of Ermenonville and discover its history by placing old postcards with historical text in their current locations.

saturday September 20, 2025 from 8am to 6pm

sunday september 21, 2025 from 8am to 6pm

rue René de Girardin, Oise, Hauts-de-France, France

German :

– Konferenz « Revolutionäre Verstaatlichungen und die Entstehung des Begriffs Erbe »: Auf den Spuren einer unglaublichen Reise der Büste des Capitaine de Vic von der Kirche von Ermenonville zum Museum der französischen Monumente

samstag, 20. September 2025 von 14:00 bis 15:00 Uhr

sonntag, 21. September 2025 von 14 bis 15 Uhr

Place de l’église, 60950, Ermenonville, Oise, Hauts-de-France, Frankreich

– Vortrag « Einfluss von Caravaggio auf die Malerei in Ermenonville »: Vorstellung des Chors der Kirche von Ermenonville. Geschichte eines berühmten Chors, der 1614 vom Siegelbewahrer des französischen Königs in Auftrag gegeben wurde.

samstag, 20. September 2025 von 15:00 bis 16:00 Uhr

sonntag, 21. September 2025 von 15:00 bis 16:00 Uhr

Place de l’église, 60950, Ermenonville, Oise, Hauts-de-France, Frankreich

– Geschichte der verschwundenen Gebäude in Ermenonville. Treffpunkt vor der Kirche für einen kommentierten Spaziergang zum verschwundenen architektonischen Erbe.

samstag, 20. September 2025 von 16.30 bis 17.30 Uhr

sonntag, 21. September 2025 von 16.30 bis 17.30 Uhr

Place de l’église, 60950, Ermenonville, Oise, Hauts-de-France, Frankreich

– Die Association pour la Défense du Site d’Ermenonville (A.D.S.E) bietet eine kommentierte Besichtigung des Dorfwaschhauses an, das von der Vereinigung in ein stimmungsvolles Ambiente versetzt wurde. Die Waschhäuser der Vergangenheit, bescheidene Orte, die noch von den Schlägen des Schlagstocks und dem Lachen der Waschfrauen erfüllt sind, versetzen uns in eine Zeit zurück, in der es noch keine Waschmaschine gab. Wenn Sie Ihre Hände in den « Dunst » tauchen, lüften Sie den Schleier über der Geschichte des Waschens und berühren mit der Fingerspitze die Geschichte der Frauen in einer anderen Zeit!

samstag, 20. September 2025 von 10:00 bis 18:00 Uhr

sonntag, 21. September 2025 von 10:00 bis 18:00 Uhr

2, Rue René de Girardin 60950 Ermenonville, Oise, Frankreich

– Literarischer Aperitif Geschichte von Ermenonville Treffen mit den Rednern des Tages.

samstag, 20. September 2025 von 18:00 bis 19:30 Uhr

sonntag, 21. September 2025 von 18.00 bis 19.30 Uhr

2 bis rue René de Girardin 60950 Ermenonville, Oise, Hauts-de-France, Frankreich

– Machen Sie einen Spaziergang durch das Dorf Ermenonville und entdecken Sie seine Geschichte, indem Sie alte Postkarten, die mit einem historischen Text versehen sind, an den heutigen Orten aufstellen.

samstag, 20. September 2025 von 8.00 bis 18.00 Uhr

sonntag, 21. September 2025 von 8:00 bis 18:00 Uhr

rue René de Girardin, Oise, Hauts-de-France, Frankreich

Italiano :

– Conferenza « Nationalisations Révolutionnaires et Naissance de la Notion de Patrimoine »: Sulle tracce di un incredibile viaggio del busto del Capitano de Vic dalla Chiesa di Ermenonville al Musée des Monuments Français

sabato 20 settembre 2025 dalle 14.00 alle 15.00

domenica 21 settembre 2025 dalle 14.00 alle 15.00

Place de l’église, 60950, Ermenonville, Oise, Hauts-de-France, Francia

– Conferenza « L’influenza di Caravaggio sulla pittura di Ermenonville »: Presentazione del coro della chiesa di Ermenonville. Storia di un famoso coro commissionato dal Guardasigilli del Re di Francia nel 1614.

sabato 20 settembre 2025 dalle 15.00 alle 16.00

domenica 21 settembre 2025 dalle 15.00 alle 16.00

Place de l’église, 60950, Ermenonville, Oise, Hauts-de-France, Francia

– Storia di edifici scomparsi a Ermenonville. Appuntamento davanti alla chiesa per una visita guidata al patrimonio architettonico di Ermenonville.

sabato 20 settembre 2025 dalle 16.30 alle 17.30

domenica 21 settembre 2025 dalle 16.30 alle 17.30

Place de l’église, 60950, Ermenonville, Oise, Hauts-de-France, Francia

– L’Association pour la Défense du Site d’Ermenonville (A.D.S.E.) propone una visita guidata al lavatoio del villaggio, che sarà decorato dall’associazione. Le lavanderie di un tempo, luoghi umili ancora animati dal battito dei tamburi e dalle risate delle lavandaie, ci riportano a un’epoca in cui le lavatrici non esistevano. Immergendo le mani nel « vapore », solleverete il velo sulla storia del bucato e potrete toccare con mano la storia delle donne in un’altra epoca!

sabato 20 settembre 2025 dalle 10.00 alle 18.00

domenica 21 settembre 2025 dalle 10.00 alle 18.00

2, Rue René de Girardin 60950 Ermenonville, Oise, Francia

– Aperitivo letterario Storia di Ermenonville Incontro con i relatori della giornata.

sabato 20 settembre 2025 dalle 18.00 alle 19.30

domenica 21 settembre 2025 dalle 18.00 alle 19.30

2 bis rue René de Girardin 60950 Ermenonville, Oise, Hauts-de-France, Francia

– Passeggiate nel villaggio di Ermenonville e scoprite la sua storia posizionando vecchie cartoline con testi storici nelle loro sedi attuali.

sabato 20 settembre 2025 dalle 8.00 alle 18.00

domenica 21 settembre 2025 dalle 8.00 alle 18.00

rue René de Girardin, Oise, Hauts-de-France, Francia

Espanol :

– Conferencia « Nationalisations Révolutionnaires et Naissance de la Notion de Patrimoine »: Tras la pista de un viaje increíble del busto del capitán de Vic de la iglesia de Ermenonville al museo de monumentos franceses

sábado 20 de septiembre de 2025 de 14:00 a 15:00 h

domingo 21 de septiembre de 2025 de 14:00 a 15:00 h

Place de l’église, 60950, Ermenonville, Oise, Hauts-de-France, Francia

– Conferencia « La influencia de Caravaggio en la pintura de Ermenonville »: Presentación del coro de la iglesia de Ermenonville. Historia de un famoso coro encargado por el Guardián de los Sellos del Rey de Francia en 1614.

sábado 20 de septiembre de 2025 de 15:00 a 16:00 horas

domingo 21 de septiembre de 2025 de 15.00 a 16.00 h

Place de l’église, 60950, Ermenonville, Oise, Hauts-de-France, Francia

– Historia de los edificios desaparecidos de Ermenonville. Encuentro frente a la iglesia para una visita guiada del patrimonio arquitectónico de Ermenonville.

sábado 20 de septiembre de 2025 de 16.30 a 17.30 horas

domingo 21 de septiembre de 2025 de 16.30 a 17.30 h

Place de l’église, 60950, Ermenonville, Oise, Hauts-de-France, Francia

– La Association pour la Défense du Site d’Ermenonville (A.D.S.E.) propone una visita guiada al lavadero del pueblo, que será decorado por la asociación. Los lavaderos de antaño, lugares humildes que aún bullen con el redoble de los tambores y las risas de las lavanderas, nos transportan a una época en la que no existían las lavadoras. Sumerja las manos en el « vapor » y levantará el velo de la historia del lavado, ¡y conocerá de primera mano la historia de las mujeres en otra época!

sábado 20 de septiembre de 2025 de 10.00 a 18.00 horas

domingo 21 de septiembre de 2025 de 10.00 a 18.00 h

2, rue René de Girardin 60950 Ermenonville, Oise, Francia

– Aperitivo literario Historia de Ermenonville Encuentro con los conferenciantes del día.

sábado 20 de septiembre de 2025 de 18.00 a 19.30 h

domingo 21 de septiembre de 2025 de 18.00 h a 19.30 h

2 bis rue René de Girardin 60950 Ermenonville, Oise, Hauts-de-France, Francia

– Dé un paseo por el pueblo de Ermenonville y descubra su historia colocando antiguas postales con texto histórico en sus ubicaciones actuales.

sábado 20 de septiembre de 2025 de 8.00 h a 18.00 h

domingo 21 de septiembre de 2025 de 8.00 h a 18.00 h

rue René de Girardin, Oise, Hauts-de-France, Francia

