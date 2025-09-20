Journées Européennes du Patrimoine Village des santons Village des santons Aubagne

Journées Européennes du Patrimoine Village des santons Village des santons Aubagne samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Village des santons

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025 de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.

Lectures et visites thématiques du village 10h et

15h. Village des santons Avenue Antide Boyer Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Exposition photos Les cheminées, campanile, mas, bastides, oratoires et pigeonniers d’Aubagne.

L’architecture provençale vous sera contée à travers des lectures et visites thématiques du village.

10h et 15h atelier tout public mené par Muriel Bouchier et Valérie Lalut. .

Village des santons Avenue Antide Boyer Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 18 17 18

English :

Photo exhibition Fireplaces, campaniles, farmhouses, bastides, oratories and dovecotes in Aubagne.

German :

Fotoausstellung Die Schornsteine, Glockentürme, Bauernhäuser, Landhäuser, Oratorien und Taubenschläge von Aubagne.

Italiano :

Mostra fotografica: Camini, campanili, case coloniche, bastide, oratori e colombaie in Aubagne.

Espanol :

Exposición fotográfica: Chimeneas, campaniles, granjas, bastidas, oratorios y palomares de Aubagne.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Village des santons Aubagne a été mis à jour le 2025-08-26 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile