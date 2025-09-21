Journées Européennes du Patrimoine villas vénitiennes et ruines du château de la Mare Coutances

Journées Européennes du Patrimoine villas vénitiennes et ruines du château de la Mare

126 Route de Remilly Coutances Manche

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-21

Journées Européennes du Patrimoine villas vénitiennes et ruines du château de la Mare à Coutances, le samedi 20 et dimanche 21 septembre, de 14h à 17h. .

126 Route de Remilly Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 46 93 32

L’événement Journées Européennes du Patrimoine villas vénitiennes et ruines du château de la Mare Coutances a été mis à jour le 2025-09-17 par Coutances Tourisme